Путин наградил Медведева орденом в его 60-летний юбилей

Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени в день его 60-летия. Соответствующий указ уже подписан главой государства и 14 сентября размещён на портале правовой информации.

«За большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности РФ наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Медведева Дмитрия Анатольевича», — отмечается в тексте.