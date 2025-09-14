Путин наградил Медведева орденом в его 60-летний юбилей
Путин наградил Медведева орденом За заслуги перед Отечеством IV степени
Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина
Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени в день его 60-летия. Соответствующий указ уже подписан главой государства и 14 сентября размещён на портале правовой информации.
«За большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности РФ наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Медведева Дмитрия Анатольевича», — отмечается в тексте.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил ордена Мужества начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова. Награждение генерала армии совпало с его 70-летним юбилеем, который он отметил 8 сентября.