14 сентября, 09:06

Путин наградил Медведева орденом в его 60-летний юбилей

Путин наградил Медведева орденом За заслуги перед Отечеством IV степени

Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина

Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени в день его 60-летия. Соответствующий указ уже подписан главой государства и 14 сентября размещён на портале правовой информации.

«За большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности РФ наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Медведева Дмитрия Анатольевича», — отмечается в тексте.

Путин наградил 13 камчатских врачей за исполнение долга в экстремальных условиях
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил ордена Мужества начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова. Награждение генерала армии совпало с его 70-летним юбилеем, который он отметил 8 сентября.

