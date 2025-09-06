Мессенджер MAX
Регион
6 сентября, 17:54

Путин наградил 13 камчатских врачей за исполнение долга в экстремальных условиях

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Тринадцать врачей с Камчатки получили государственные награды за профессионализм и самоотверженность при работе в экстремальных условиях. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях», говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В числе награждённых орденом Пирогова — специалисты Камчатского краевого роддома Мгер Адамян, Ольга Успенская и Елена Калинина. Высокой награды также удостоены врачи краевого онкодиспансера Яна Гвоздева, Менги Дадар-Оол, Артем Еременко и Антон Калинин.

В указе упомянуты и медики Петропавловск-Камчатской городской больницы № 2 Андрей Дремин и Игорь Тулайкин, сотрудники Камчатской краевой больницы имени Лукашевского Виктория Епрынцева и Кира Краличкина, а также врачи Елизовской районной больницы Сергей Пушкарёв и Александр Томонов.

Напомним, 30 июля Камчатку сотрясло рекордно мощное землетрясение магнитудой 8,7 — такой сейсмической активности не происходило с 1952 года. Подземные удары застали врачей-онкологов в местном диспансере посреди хирургической операции, но они не стали прерывать процедуру. Позже медики рассказали, что не могли остановить операцию, даже если бы захотели.

