Путин наградил 13 камчатских врачей за исполнение долга в экстремальных условиях

Тринадцать врачей с Камчатки получили государственные награды за профессионализм и самоотверженность при работе в экстремальных условиях. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В числе награждённых орденом Пирогова — специалисты Камчатского краевого роддома Мгер Адамян, Ольга Успенская и Елена Калинина. Высокой награды также удостоены врачи краевого онкодиспансера Яна Гвоздева, Менги Дадар-Оол, Артем Еременко и Антон Калинин.