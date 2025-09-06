Мессенджер MAX
6 сентября, 15:33

Путин наградил орденами и медалями многодетные семьи из 12 регионов РФ

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин наградил многодетные семьи из 12 российских регионов за заслуги в укреплении семейных ценностей. Российский лидер уже поставил свою подпись под соответствующим указом, размещённым на сайте правовых актов.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Короп Олесе Геннадьевне, Тульская область; Короченцевой Любови Анатольевне, Ростовская область», сказано в тексте.

Кроме того, орденом «Родительская слава» награждены семьи Алигаджиевых (Дагестан), Даниловых Даниловых (ЯНАО), Дмитриевых (Курганская область), Ищановых (Челябинск), Конаковых (Пензенская область), а также семьи из Псковской, Курганской областей и Коми. Медали ордена «Родительская слава» получили многодетные семьи из девяти регионов.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в России начнёт действовать новая ежегодная выплата для многодетных семей. Размер её будет рассчитываться как разница между суммой НДФЛ, исчисленной по ставке 13%, и суммой того же налога, но по ставке 6%.

