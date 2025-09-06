Путин наградил орденами и медалями многодетные семьи из 12 регионов РФ

Президент России Владимир Путин наградил многодетные семьи из 12 российских регионов за заслуги в укреплении семейных ценностей. Российский лидер уже поставил свою подпись под соответствующим указом, размещённым на сайте правовых актов.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Короп Олесе Геннадьевне, Тульская область; Короченцевой Любови Анатольевне, Ростовская область», — сказано в тексте.

Кроме того, орденом «Родительская слава» награждены семьи Алигаджиевых (Дагестан), Даниловых Даниловых (ЯНАО), Дмитриевых (Курганская область), Ищановых (Челябинск), Конаковых (Пензенская область), а также семьи из Псковской, Курганской областей и Коми. Медали ордена «Родительская слава» получили многодетные семьи из девяти регионов.