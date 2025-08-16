Россиянам рассказали о новой выплате для семей с детьми

С 2026 года в России начнёт действовать новая ежегодная выплата для многодетных семей (имеющих двух и более детей). Размер её будет рассчитываться как разница между суммой НДФЛ, исчисленной по ставке 13%, и суммой того же налога, но по ставке 6%. Об этом рассказал профдекан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в интервью агентству «Прайм».

Например, если семья заработала за год 900 тысяч рублей, то расчёт выглядит следующим образом: налог по ставке 13% составит 117 тысяч рублей, а по ставке 6% — 54 тысячи рублей. Разница в размере 63 тысячи рублей и будет возвращена семье.

Получить такую выплату смогут семьи, в которых дети не старше 18 лет (для учащихся очников — до 23 лет), родители исправно платили налоги в прошлом году, заявитель не имеет долгов по алиментам, а среднедушевой доход семьи за прошедший год не превышает полторы величины прожиточного минимума в регионе проживания. Заявления на получение выплат начнут приниматься с 1 июня по 1 октября 2026 года. Их можно подавать лично, через МФЦ или «Госуслуги».