Доплаты пенсионерам за внуков. Как оформить выплаты и какие суммы можно получить Не все пенсионеры знают, что могут получить доплаты за внуков. Тем не менее эти выплаты могут быть достаточно большими — порядка 20 000 – 30 000 рублей. Какие меры поддержки положены пенсионерам и как их получить?

Пенсионеры, у которых на иждивении находятся внуки, не имеющие трудоспособных родителей, могут получать доплату к пенсии. Надбавка на иждивенцев к страховым пенсиям по старости или по инвалидности предполагает повышение фиксированной выплаты к этим видам пенсии. Деньги получают люди, на иждивении которых находятся нетрудоспособные внуки моложе или 18 лет, обучающиеся очно. Максимальный срок выплаты — до тех пор, пока внукам не исполнится 23 года. Но этот срок может быть продлён. Выплаты делают на внуков старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства.

— Надбавка на иждивенцев предусмотрена в размере 1/3 суммы фиксированной выплаты (2969,23 рубля) к страховой пенсии на каждого иждивенца. Но получить её можно не более чем на трёх человек, — рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

Также, по словам юриста, если пенсионеры являются опекунами внуков, у которых нет родителей, им выплачиваются деньги на содержание детей под опекой. Также они могут оформить единое пособие, распорядиться материнским капиталом, если у детей он есть, получить другие выплаты и льготы, которые могут устанавливаться за счёт бюджета региона.

Размеры выплат устанавливаются на региональном уровне. Так, в Москве пенсионер, который является опекуном своих внуков, может получать на содержание каждого ребёнка-сироты или ребёнка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте от 0 лет до 12 лет — 23 077 рублей; от 12 лет до 18 лет — 30 767 рублей.

Если такие дети в возрасте от 0 до 12 лет воспитываются в семье, в которую устроены на воспитание трое и более детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, то сумма выплат составит 27 691 рубль. На детей от 12 до 18 лет в такой ситуации выплатят 35 382 рубля.

Выплаты на ребёнка-инвалида больше. Они составляют 38 459 рублей.

— Также есть ежемесячная компенсационная выплата опекунам и попечителям на возмещение расходов по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и телефон в жилом помещении, в котором фактически проживает подопечный ребёнок. Она составляет 1300 рублей, — добавила Оксана Красовсая.

В Московской области выплата на содержание ребёнка под опекой — 3000 рублей.

Также сейчас депутаты предложили начислять ИПК (пенсионные баллы) бабушкам и дедушкам за время ухода за внуками. Хотят предусмотреть возможность начисления повышенного размера пенсионных баллов. Это будет 1,8 балла в год для людей (независимо от их возраста), которые имеют одного внука. Размер ИПК увеличится пропорционально количеству внуков. Впрочем, это пока лишь инициатива, и неизвестно, будет ли принято это предложение.

Авторы Нина Важдаева