Осенью сделают 3 доплаты к пенсии. Кто получит прибавку и сколько она составит Оглавление Прибавка к пенсии. Кто её получит и что нужно успеть сделать до 1 октября Выплаты к 1 октября. Сколько получат пенсионеры ко Дню пожилого человека Прибавка к пенсии с 1 ноября. Сколько она составит Осенью пенсионерам сделают сразу несколько доплат. Суммы различаются в зависимости от категории получателей и региона. Кому повысят пенсии, сделают новые доплаты, разовые выплаты, повысят ЕДВ и денежный эквивалент НСУ? 14 августа, 21:25 Осенью повысят пенсии и доплаты пенсионерам. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Прибавка к пенсии. Кто её получит и что нужно успеть сделать до 1 октября

Пенсионеры, которые имеют право на набор социальных услуг, могут получать его в натуральном виде или денежном эквиваленте. По умолчанию НСУ предоставляется в натуральной форме. Если человек хочет выбрать денежный эквивалент, то нужно подать соответствующее заявление в Социальный фонд России до 1 октября 2025 года. Об этом сообщила ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

В набор социальных услуг входят: обеспечение необходимыми лекарствами, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; предоставление при наличии медицинских показаний путёвки на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

— Льготники после отказа от НСУ будут получать прибавку к пенсии с 1 января 2026 года. Отказаться можно полностью от НСУ или конкретно от какой-то одной услуги. К примеру, если льготнику необходимы лекарства, а санаторий и проезд не нужны, то он может отказаться только от санатория и проезда, — пояснила Оксана Красовская.

Сейчас стоимость набора социальных услуг составляет 1728,46 рубля, из них: 1331,30 рубля приходится на лекарства, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов; 205,95 — на санаторно-курортное лечение; 191,21 — на проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Кроме того, с 1 октября 2025 года будут проиндексированы некоторые виды выплат в регионах. Так, пенсионеры получат прибавку в Архангельской области.

Повысят в регионе сразу несколько выплат. Так, ЕДВ ветеранам труда и ветеранам труда Архангельской области составит 1056,42 рубля, ЕДВ на приобретение твёрдого топлива лицам, проживающим в домах, имеющих печное отопление, — 491,92 рубля.

Оплата в размере 50 процентов стоимости изготовления и ремонта зубных протезов лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным; лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, составит не более 4483,79 рубля один раз в пять лет. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение гражданам, награждённым двумя орденами СССР и Российской Федерации, — 3 702,60 рубля.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждане, награждённые тремя и более орденами СССР и Российской Федерации, за исключением граждан, получающих дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 4 марта 2002 года № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией», составит 7405,21 рубля.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение неработающие граждане Российской Федерации, имеющие право на пенсию по старости, которым за особые заслуги в развитии социальной сферы Архангельской области присвоены почётные звания, получат в размере 800,70 рубля.

Выплаты к 1 октября. Сколько получат пенсионеры ко Дню пожилого человека

В регионах сделают выплаты к Международному дню пожилых людей (1 октября). В Рязанской области, по словам Оксаны Красовской, в соответствии с региональным законом предоставляется ежегодная денежная выплата к Международному дню пожилых людей пенсионерам при соблюдении следующих условий: достижение 90-летнего возраста и старше; получение страховой пенсии по старости; место жительства на территории Рязанской области. Ежегодная денежная выплата к Международному дню пожилых людей устанавливается в размере 594,50 рубля.

В Ярославской области производится ежегодная выплата материальной помощи к Международному дню пожилых людей в размере 500 рублей.

В Ненецком автономном округе выплату получат проживающие на территории НАО женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет (по состоянию на 1 октября текущего года включительно). Возраст не единственный критерий, по которому будут делать выплату. Кроме достижения определённого возраста нужно иметь стаж работы в регионе не менее 15 лет либо проживать в НАО 20 лет и иметь инвалидность I, II или III группы. Единовременная компенсационная выплата ко Дню пожилого человека (1 октября) составит 5000 рублей.

Для людей старше 70 лет и соответствующих этим же критериям сумма будет больше. Единовременная компенсационная выплата для них составит 16 000 рублей.

— Выплата назначается по заявлению, которое подаётся в учреждение Ненецкого автономного округа «Отделение социальной защиты населения». Сроки перечисления денег различаются. С 20-го по 30 сентября 2025 года выплату сделают людям, в отношении которых принято решение о предоставлении денежной выплаты до 20 сентября текущего года. Если решение принято позже 20 сентября, то выплату сделают до 30 ноября, — уточнила Оксана Красовская.

В ЯНАО производится выплата к 1 октября (День пожилых людей) женщинам, достигшим возраста 60 лет и старше; мужчинам, достигшим возраста 65 лет и старше, в размере 1000 рублей.

— Также в честь памяти жертв политических репрессий 30 октября лица реабилитированные и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, получают выплату в размере 1000 рублей, — добавила Оксана Красовская.

Прибавка к пенсии с 1 ноября. Сколько она составит

С 1 ноября будет произведён перерасчёт размеров доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Доплаты к пенсии работникам угольной промышленности и членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации устанавливаются при наличии требуемого специального стажа. Величина доплаты индивидуальна и определяется расчётным путём по специальной формуле.

Право на такую доплату имеют пенсионеры в соответствии с Законом № 155-ФЗ. Делают её людям при наличии выслуги в должности члена лётного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Если человек оставил службу по состоянию здоровья в должности, дающей право на назначение доплаты к пенсии, требование к стажу меньше. Достаточно не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.

— Право на доплату к пенсии имеют и люди, которые работали в организациях угольной промышленности непосредственно полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и сланца и на строительстве шахт, не менее 25 лет либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий. Среди них — горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках, машинисты горных выемочных машин. В стаж работы, дающей право на доплату к пенсии, включаются периоды работы, засчитываемые в стаж на соответствующих видах работ, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Перерасчёт доплат к пенсии проводится ежегодно каждые три месяца (с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября). Размер их зависит от суммы взносов, пеней и штрафов в СФР, поступивших в предыдущем квартале от организаций, которые используют труд данных категорий работников, к сумме средств, необходимых для финансирования доплат.

Авторы Нина Важдаева