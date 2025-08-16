В Госдуме рассказали о повышении пенсий и зарплат некоторым россиянам с октября
С 1 октября в России будут проиндексированы военные пенсии и зарплаты госслужащих. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По её словам, повышение зарплат коснётся работников государственных органов, при этом индексация составит 7,6 процента. Военные пенсии также будут увеличены, а в дальнейшем может последовать дополнительная корректировка.
«Пока у нас в планах по повышению пенсий 4,5 процента, но этот показатель может быть уточнён после начала осенней сессии», — отметила депутат в беседе с «Лентой.ру».
