В Госдуме рассказали о повышении пенсий и зарплат некоторым россиянам с октября

С 1 октября в России будут проиндексированы военные пенсии и зарплаты госслужащих. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её словам, повышение зарплат коснётся работников государственных органов, при этом индексация составит 7,6 процента. Военные пенсии также будут увеличены, а в дальнейшем может последовать дополнительная корректировка.