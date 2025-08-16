Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 августа, 08:45

В Госдуме рассказали о повышении пенсий и зарплат некоторым россиянам с октября

Депутат Бессараб: Военные пенсии и зарплаты госслужащих в РФ вырастут с октября

Обложка © Life.ru

С 1 октября в России будут проиндексированы военные пенсии и зарплаты госслужащих. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её словам, повышение зарплат коснётся работников государственных органов, при этом индексация составит 7,6 процента. Военные пенсии также будут увеличены, а в дальнейшем может последовать дополнительная корректировка.

«Пока у нас в планах по повышению пенсий 4,5 процента, но этот показатель может быть уточнён после начала осенней сессии», — отметила депутат в беседе с «Лентой.ру».

Осенью сделают 3 доплаты к пенсии. Кто получит прибавку и сколько она составит

А ранее Life.ru писал, что с 1 сентября повысят социальные выплаты. Кстати, в России могут начать снижать пенсионный возраст родителям за каждого ребёнка.

Мария Любицкая
