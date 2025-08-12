Встреча Путина и Трампа
12 августа, 08:19

В России могут начать снижать пенсионный возраст родителям за каждого ребёнка

Справедливая Россия предлагает за каждого ребёнка снижать пенсионный возраст

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Julia Zavalishina

Предложение установить льготы по досрочному выходу на пенсию для родителей в зависимости от количества воспитанных детей в Минтруд на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова направили председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и замглавы фракции Яна Лантратова. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

«Предлагается установить справедливую и экономически обоснованную систему льгот по досрочному назначению страховой пенсии по старости для многодетных родителей, со снижением общеустановленного пенсионного возраста в зависимости от количества воспитанных детей», — говорится в письме.

Депутаты предлагают снижать пенсионный возраст на один год для родителей двух детей, на три — для трёх и на пять лет — для четырёх и более детей. Эта инициатива направлена на стимулирование рождаемости, повышение социальной справедливости и укрепление защиты семей. Лантратова подчеркнула, что многодетные родители несут большую физическую и финансовую нагрузку, часто теряют трудовой стаж, ухаживая за детьми, но именно они формируют будущее пенсионной системы страны, воспитывая новые поколения.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовится законопроект, который увеличит продолжительность ежегодного отпуска для предпенсионеров — тех работников, кому до выхода на пенсию осталось не более пяти лет. Проект предлагает увеличить отпуск этой категории до 35 календарных дней, что на семь дней больше текущей нормы.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Яна Лантратова
  • Антон Котяков
  • Сергей Миронов
  • Минтруд РФ
  • Общество
