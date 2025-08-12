В России могут начать снижать пенсионный возраст родителям за каждого ребёнка

Предложение установить льготы по досрочному выходу на пенсию для родителей в зависимости от количества воспитанных детей в Минтруд на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова направили председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и замглавы фракции Яна Лантратова. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

«Предлагается установить справедливую и экономически обоснованную систему льгот по досрочному назначению страховой пенсии по старости для многодетных родителей, со снижением общеустановленного пенсионного возраста в зависимости от количества воспитанных детей», — говорится в письме.

Депутаты предлагают снижать пенсионный возраст на один год для родителей двух детей, на три — для трёх и на пять лет — для четырёх и более детей. Эта инициатива направлена на стимулирование рождаемости, повышение социальной справедливости и укрепление защиты семей. Лантратова подчеркнула, что многодетные родители несут большую физическую и финансовую нагрузку, часто теряют трудовой стаж, ухаживая за детьми, но именно они формируют будущее пенсионной системы страны, воспитывая новые поколения.