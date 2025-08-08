На бездействии не разбогатеть: В ГД объяснили, как приумножить накопительную часть пенсии

Для роста накопительной пенсии необходимы активные действия гражданина, которые позволят получать прибыль от взносов, инвестиций и государственной поддержки. Пассивное ожидание не позволит заработать, объяснил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Алексей Говырин.

Многие россияне годами слышат о том, что их накопительная пенсия «заморожена», но в действительности не понимают, что это означает и как можно ею распорядиться. Формально эти средства находятся в Социальном фонде или в Негосударственном пенсионном фонде (НПФ), но без активных действий со стороны владельца они не работают на его будущее, объяснил он.

Именно поэтому государство запустило программу долгосрочных сбережений (ПДС), которая позволяет перевести накопления в управляемый формат и постепенно наращивать их за счёт личных взносов, доходности от инвестиций и государственной поддержки. Алексей Говырин Депутат Госдумы

Если у человека есть накопительная часть, её можно передать в НПФ, заключив договор участия в программе, пояснил наш собеседник. Это не требует разового крупного взноса — достаточно выбрать фонд, который входит в перечень операторов ПДС, и подписать соглашение. После этого ежегодно можно вносить любую «копеечку», в частности всю сумму накопительной пенсии. Эти взносы дают право на налоговый вычет: государство вернёт часть уплаченного подоходного налога. Дополнительно возможно софинансирование — до 36 тысяч рублей в год при выполнении условий программы.

«Деньги в ПДС нельзя снять в любой момент: они работают на долгую перспективу. Выплаты начнутся через 15 лет с даты первого взноса или при достижении пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, если этот момент наступит раньше. Такой срок позволяет накоплениям расти за счёт сложного процента и инвестиций, которыми управляет выбранный фонд», — подчеркнул парламентарий.

Чтобы грамотно распорядиться «замороженной» пенсией, важно понимать, что бездействие означает нулевой прирост капитала. Перевод в ПДС превращает эти средства в инструмент, приносящий потенциальный доход. Выбор фонда имеет значение: нужно ориентироваться на его надёжность, доходность за прошлые годы, репутацию и условия обслуживания. После заключения договора доступен личный кабинет, где можно отслеживать состояние счёта и результаты инвестирования, уточнил Говырин.

Управление накопительной пенсией — это осознанное решение о том, где и как будут работать ваши деньги на протяжении многих лет. Чем раньше начать, тем больше шансов получить ощутимую прибавку к будущим выплатам, используя не только собственные взносы, но и налоговые льготы и государственное софинансирование. Алексей Говырин Депутат Госдумы