Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 08:26

Большинство россиян не умеют управлять своей замороженной пенсией

Опрос: 77% россиян не интересуются замороженной пенсией и не умеют ей управлять

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Harbucks

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Harbucks

Подавляющее большинство россиян — 77% — проявляют равнодушие к вопросам формирования пенсионных накоплений. Согласно свежему исследованию, проведённому НПФ «Достойное будущее» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ, это связано с низкой мотивацией граждан совершать операции со своими сбережениями, сообщают «Ведомости».

Опрос показал, что 69% опрошенных знакомы с государственной программой долгосрочного накопления, которая позволяет добровольно переводить замороженные пенсионные средства. Тем не менее реальное участие населения в этой инициативе остаётся крайне скромным.

Почти половина респондентов (45%) просто не проявили интереса к возможности переноса средств, а 29% признались, что у них нет времени вникать в детали. Ещё 22% не готовы к долгосрочному финансовому планированию, а 16% испытывают недоверие к цифровым платформам, используемым для управления пенсионными накоплениями.

Назван средний размер военной пенсии в РФ на 2025 год
Назван средний размер военной пенсии в РФ на 2025 год

Ранее Life.ru рассказывал, что получатели страховых пенсий по старости, которым в августе стукнуло 80 лет, в сентябре получат прибавку к выплатам в размере около 10 тысяч рублей. Кроме того, с октября на 7,6% возрастут пенсии работников Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и других государственных структур.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Пенсии
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar