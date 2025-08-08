Большинство россиян не умеют управлять своей замороженной пенсией
Опрос: 77% россиян не интересуются замороженной пенсией и не умеют ей управлять
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Harbucks
Подавляющее большинство россиян — 77% — проявляют равнодушие к вопросам формирования пенсионных накоплений. Согласно свежему исследованию, проведённому НПФ «Достойное будущее» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ, это связано с низкой мотивацией граждан совершать операции со своими сбережениями, сообщают «Ведомости».
Опрос показал, что 69% опрошенных знакомы с государственной программой долгосрочного накопления, которая позволяет добровольно переводить замороженные пенсионные средства. Тем не менее реальное участие населения в этой инициативе остаётся крайне скромным.
Почти половина респондентов (45%) просто не проявили интереса к возможности переноса средств, а 29% признались, что у них нет времени вникать в детали. Ещё 22% не готовы к долгосрочному финансовому планированию, а 16% испытывают недоверие к цифровым платформам, используемым для управления пенсионными накоплениями.
Ранее Life.ru рассказывал, что получатели страховых пенсий по старости, которым в августе стукнуло 80 лет, в сентябре получат прибавку к выплатам в размере около 10 тысяч рублей. Кроме того, с октября на 7,6% возрастут пенсии работников Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и других государственных структур.