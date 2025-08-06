Назван средний размер военной пенсии в РФ на 2025 год

В 2025 году средний размер пенсионного обеспечения военнослужащих в России равен примерно 45 тысячам рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Средний размер военной пенсии в 2025 году составляет около 43–45 тысяч рублей в месяц. Эта сумма складывается из нескольких составляющих, причём порядок её расчёта регулируется специальными нормами пенсионного законодательства для военнослужащих», — сказал Говырин в беседе РИА «Новости».

Как он пояснил, основой для расчёта пенсии является денежное довольствие, включая оклад по должности, званию и надбавки, но сама пенсия определяется не всей суммой, а её частью, зависящей от стажа службы. Депутат напомнил, что при стаже службы не менее 20 лет начисляется 50% от денежного довольствия. За каждый год сверх этого срока добавляется 3%, но общий процент не может превышать 85%. При этом районный коэффициент, учитывающий особые климатические условия места службы, рассчитывается отдельно.

Парламентарий добавил, что индексация выплат происходит дважды в год. В 2025 году уже была проведена индексация на 9,5% с января, а в октябре ожидается ещё 7,6%. Кроме того, на конечную сумму могут повлиять надбавки за участие в боевых действиях, инвалидность или наличие нетрудоспособных иждивенцев.