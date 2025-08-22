Мечта сбылась: Уральская семья с десятью детьми провела отпуск в Сочи по приглашению Путина
Путин общается с семьёй из Екатеринбурга. Обложка © kremlin.ru
Многодетная семья Радионовых из Екатеринбурга, награждённая орденом «Родительская слава», провела двухнедельный отпуск в Сочи по личному приглашению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.
Перед Международным днём защиты детей президент в формате ВКС провёл встречу с многодетными родителями из регионов. В ходе мероприятия глава государства наградил Радионовых и подарил им поездку в Сочи. Семья, в которой воспитываются десять детей в возрасте от 6 до 28 лет, впервые посетила черноморское побережье, реализовав свою давнюю мечту.
«От себя лично и от всей нашей большой семьи хотим выразить сердечную благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за внимание и такую интересную поездку», — поделилась впечатлениями Евгения Радионова.
Программа пребывания включала посещение ключевых достопримечательностей: горного кластера «Роза Хутор», природного парка водопадов «Менделиха», этнокомплекса «Моя Россия», парков «Дендрарий» и «Сочи Парк», а также Олимпийского парка в Сириусе. Особое внимание было уделено знакомству с историческим парком «Ривьера», где глава Сочи Андрей Прошунин лично сопровождал семью во время прогулки.
Администрация курорта организовала комплексный отдых, предусмотревший комфортное размещение и насыщенную экскурсионную программу для всех возрастных категорий — от дошкольников до взрослых детей. Как отметили в мэрии, такой подход особенно важен для многодетных семей, нуждающихся в специально адаптированных условиях для полноценного отдыха.
Ранее Путин утвердил закон, который предоставляет поддержку семьям, где оба супруга или один из родителей-студентов воспитывает детей. Теперь такие семьи, а также неполные семьи с детьми, где родитель учится на очной форме среднего профессионального или высшего образования и не старше 35 лет, будут относиться к категории «молодая семья».