Путин подписал закон о поддержке студенческих семей
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В России на законодательном уровне закрепили понятие «студенческая семья». Данный указ подписал президент Владимир Путин.
В закон «О молодёжной политике» внесены поправки, уточняющие понятие молодой семьи. Согласно новым правилам, студенческая семья теперь является её подкатегорией. Это определение распространяется на супругов с детьми или одного родителя возрастом до 35 лет, которые проходят обучение по программам среднего профессионального или высшего образования.
Студенческая семья может рассчитывать на получение поддержки от государства, независимо от того получает ли помощь по другим программам. Закон направлен на расширение мер поддержки молодых семей, в том числе студентов.
Ранее российский лидер в ходе визита на Магнитогорский металлургический комбинат посоветовал сотруднику не затягивать с рождением ребёнка. По словам Путина, после рождения первенца молодожёны смогут получить капитал и попасть под льготную программу. Также он напомнил о существовании программ, которые помогают беременным и молодым мамам вплоть до достижения ребёнком 17 лет.