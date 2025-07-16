«Это ошибка»: Путин посоветовал молодым семьям не тянуть с зачатием детей

В ходе визита на Магнитогорский металлургический комбинат Владимир Путин пообщался с сотрудниками предприятия. В рамках беседы один из рабочих поделился с главой государства личной ситуацией — он недавно женился, но пока откладывает рождение детей из-за того, что не может купить квартиру по льготной программе. В ответ на это российский лидер посоветовал не затягивать с рождением ребёнка

Путин посоветовал молодым семьям не затягивать с рождением детей. Видео © Life.ru

«То, что вы женились, — это хорошо, то, что откладываете рождение ребёнка, — это ошибка», — отметил российский лидер.

По его словам, после рождения первого молодожёны смогут получить капитал и попасть под льготную программу. Путин отметил, что государство «подставит плечо». Глава РФ напомнил о существовании программ, которые помогают беременным и молодым мамам вплоть до достижения ребёнком 17 лет.