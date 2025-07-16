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16 июля, 16:15

«Это ошибка»: Путин посоветовал молодым семьям не тянуть с зачатием детей

Путин посоветовал молодым семьям не затягивать с рождением ребёнка

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ходе визита на Магнитогорский металлургический комбинат Владимир Путин пообщался с сотрудниками предприятия. В рамках беседы один из рабочих поделился с главой государства личной ситуацией — он недавно женился, но пока откладывает рождение детей из-за того, что не может купить квартиру по льготной программе. В ответ на это российский лидер посоветовал не затягивать с рождением ребёнка

Путин посоветовал молодым семьям не затягивать с рождением детей. Видео © Life.ru

«То, что вы женились, — это хорошо, то, что откладываете рождение ребёнка, — это ошибка», — отметил российский лидер.

По его словам, после рождения первого молодожёны смогут получить капитал и попасть под льготную программу. Путин отметил, что государство «подставит плечо». Глава РФ напомнил о существовании программ, которые помогают беременным и молодым мамам вплоть до достижения ребёнком 17 лет.

Путин передвигается по Магнитогорскому комбинату на Aurus
Путин передвигается по Магнитогорскому комбинату на Aurus

Глава государства прибыл сегодня в Магнитогорск, расположенный в Челябинской области, с рабочим визитом. Президент начал свой визит с посещения Магнитогорского металлургического комбината, где ему показали 32 тонны раскалённого кокса. Отметим, что в прошлом году на комбинате запустили 12-ю коксовую батарею — крупнейшую в России с производительностью 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год.

Александра Мышляева
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