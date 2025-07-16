Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 15:40

Путин передвигается по Магнитогорскому комбинату на Aurus

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Российский лидер Владимир Путин во время рабочей поездки в Магнитогорск пользуется лимузином Aurus для передвижения по территории Магнитогорского металлургического комбината.

Глава государства прибыл сегодня в Магнитогорск, расположенный в Челябинской области, с рабочим визитом. Свой маршрут глава государства начал с осмотра Магнитогорского металлургического комбината. Здесь президенту продемонстрировали 32 тонны раскалённого кокса. Напомним, что в прошлом году на предприятии ввели в эксплуатацию двенадцатую коксовую батарею — самую производительную в России, её годовая мощность составляет 2,5 миллиона тонны сухого кокса.

В рамках визита ожидаются встречи Путина с руководством компании, а также общение с рабочими предприятия. Помимо этого, президент планирует посетить городской парк, который стал одним из самых популярных мест отдыха жителей, и обсудить актуальные вопросы региона на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Новая разработка: Путину показали дронопорт для БПЛА вертолётного типа
Новая разработка: Путину показали дронопорт для БПЛА вертолётного типа
Николь Вербер
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar