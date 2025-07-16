Путин передвигается по Магнитогорскому комбинату на Aurus
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Российский лидер Владимир Путин во время рабочей поездки в Магнитогорск пользуется лимузином Aurus для передвижения по территории Магнитогорского металлургического комбината.
Глава государства прибыл сегодня в Магнитогорск, расположенный в Челябинской области, с рабочим визитом. Свой маршрут глава государства начал с осмотра Магнитогорского металлургического комбината. Здесь президенту продемонстрировали 32 тонны раскалённого кокса. Напомним, что в прошлом году на предприятии ввели в эксплуатацию двенадцатую коксовую батарею — самую производительную в России, её годовая мощность составляет 2,5 миллиона тонны сухого кокса.
В рамках визита ожидаются встречи Путина с руководством компании, а также общение с рабочими предприятия. Помимо этого, президент планирует посетить городской парк, который стал одним из самых популярных мест отдыха жителей, и обсудить актуальные вопросы региона на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.