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16 июля, 14:46

Путин начал визит в Магнитогорск с посещения металлургического комбината

Президент России Владимир Путин начал визит в Магнитогорск с посещения металлургического комбината. Сперва глава государства осмотрел коксовую батареи № 12, которая ввели в строй в прошлом года. Объём её производства составляет 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год, это наиболее мощный подобный объект в РФ.

Путин прибыл на ММК. Видео © Life.ru

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, «Магнитка») — один из крупнейших металлургических комбинатов России и СНГ. Основан в 1929 году, производство началось в 1932-м.

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Напомним, ранее сообщалось, что Путин прилетел в Магнитогорск Челябинской области. Глава государства встретится с руководством ММК и пообщается с рядовыми сотрудниками. Также лидер РФ посетит один из парков в городе, который стал настоящим центром притяжения, и проведёт встречу с главой Челябинской области Алексеем Текслером.

Обложка © Life.ru

Владимир Озеров
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