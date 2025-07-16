Президент России Владимир Путин начал визит в Магнитогорск с посещения металлургического комбината. Сперва глава государства осмотрел коксовую батареи № 12, которая ввели в строй в прошлом года. Объём её производства составляет 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год, это наиболее мощный подобный объект в РФ.

Путин прибыл на ММК. Видео © Life.ru

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, «Магнитка») — один из крупнейших металлургических комбинатов России и СНГ. Основан в 1929 году, производство началось в 1932-м.