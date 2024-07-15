Путин одобрил пуски трёх новых металлургических производств на предприятиях РФ

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал добро на запуск пятой доменной печи Енакиевского металлургического завода в Донецкой Народной Республике, возобновление работы которой стало возможно после проведения капитального ремонта. Также в ходе церемонии была запущена выдача кокса с новой коксохимической батареи Магнитогорского металлургического комбината и дан старт работы нового комплекса печей АО "Русполимет" в Нижегородской области. Фрагмент эфира опубликовала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин разрешил пуск доменной печи №5 Енакиевского металлургического завода в ДНР, новой коксохимической батареи в МКК и комплекса печей в АО "Русполимет". Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Поздравляю вас! На Енакиевском заводе работает почти 4 с половиной тысячи человек, большой праздник для всех! Поздравляю вас, успехов!" — добавил российский лидер после успешного пуска печи.

Также глава государства дал добро старту выдачи кокса с новой коскохимической батареи Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в Челябинской области и поздравил с этим событием всех работников предприятия. Кроме того, Путин разрешил запуск комплекса печей по производству специальных сплавов и сталей АО "Русполимет" в Нижегородском регионе.

Завод в Енакиево выпускает арматуру и металлопрокат с полным металлургическим циклом, в частности для нужд судостроения и изготовления товарного чугуна. Новая доменная печь позволит выплавлять свыше 1 миллиона тонн стали ежегодно.

В свою очередь установка коксовой батареи, состоящей из четырёх блоков по 50 печей, повысит производственную мощность ММК до 2,5 миллионов сухого коксующегося угля в год, при этом снизив загрязняющие выбосы в атмосферу на 11,3 тысячи тонн в год.

А новый комплекс печей АО "Русполимет" даст предприятию возможность почти вдвое увеличить объёмы производства жаропрочных сталей, сплавов и прочей продукции.