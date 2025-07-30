«Прекратить было невозможно»: Врачи-герои рассказали об операции во время землетрясения на Камчатке

Врачи Камчатского краевого онкологического диспансера во время землетрясения не думали прерывать операцию. Заведующая отделением Яна Гвоздева рассказала, как проводилось хирургическое вмешательство в таких невероятно сложных условиях.

Врач рассказала, как прошла операция в онкодиспансере в момент землетрясения на Камчатке. Видео © Telegram / RT на русском

«Зафиксировали инструменты, пациентку, чтобы она не упала со стола. Анестезиолог зафиксировал аппарат, чтобы он не отсоединился», — передаёт её слова RT.

Ни у кого из медиков, когда началась тряска, не возникло мыслей покинуть помещение. Однако им повезло, что подземные толки начались в тот момент, когда вмешательство уже завершалось. По словам Гвоздевой это была плановая операция, рана была открытая и врачи её зашили.