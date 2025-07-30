«Прекратить было невозможно»: Врачи-герои рассказали об операции во время землетрясения на Камчатке
Врачи Камчатского онкодиспансера рассказали об операции во время землетрясения
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Врачи Камчатского краевого онкологического диспансера во время землетрясения не думали прерывать операцию. Заведующая отделением Яна Гвоздева рассказала, как проводилось хирургическое вмешательство в таких невероятно сложных условиях.
Врач рассказала, как прошла операция в онкодиспансере в момент землетрясения на Камчатке. Видео © Telegram / RT на русском
«Зафиксировали инструменты, пациентку, чтобы она не упала со стола. Анестезиолог зафиксировал аппарат, чтобы он не отсоединился», — передаёт её слова RT.
Ни у кого из медиков, когда началась тряска, не возникло мыслей покинуть помещение. Однако им повезло, что подземные толки начались в тот момент, когда вмешательство уже завершалось. По словам Гвоздевой это была плановая операция, рана была открытая и врачи её зашили.
Сама онколог себя героем не считает: она уверена, что любой специалист поступил бы точно так же. К слову, пациентка, которую оперировали, находится сейчас в реанимации. Её состояние стабильное.
Напомним, что 30 июля на Камчатке было зарегистрировано землетрясение магнитудой 8,7, что является рекордным показателем с 1952 года. Врачи онкологического диспансера, несмотря на тряску, не прервали хирургическое вмешательство. Предварительно, землетрясение достигало магнитуды свыше 8 баллов, но не вызвало разрушений в медицинском учреждении.