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30 июля, 11:07

«Прекратить было невозможно»: Врачи-герои рассказали об операции во время землетрясения на Камчатке

Врачи Камчатского онкодиспансера рассказали об операции во время землетрясения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Gumpanat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Gumpanat

Врачи Камчатского краевого онкологического диспансера во время землетрясения не думали прерывать операцию. Заведующая отделением Яна Гвоздева рассказала, как проводилось хирургическое вмешательство в таких невероятно сложных условиях.

Врач рассказала, как прошла операция в онкодиспансере в момент землетрясения на Камчатке. Видео © Telegram / RT на русском

«Зафиксировали инструменты, пациентку, чтобы она не упала со стола. Анестезиолог зафиксировал аппарат, чтобы он не отсоединился», — передаёт её слова RT.

Ни у кого из медиков, когда началась тряска, не возникло мыслей покинуть помещение. Однако им повезло, что подземные толки начались в тот момент, когда вмешательство уже завершалось. По словам Гвоздевой это была плановая операция, рана была открытая и врачи её зашили.

Сама онколог себя героем не считает: она уверена, что любой специалист поступил бы точно так же. К слову, пациентка, которую оперировали, находится сейчас в реанимации. Её состояние стабильное.

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Напомним, что 30 июля на Камчатке было зарегистрировано землетрясение магнитудой 8,7, что является рекордным показателем с 1952 года. Врачи онкологического диспансера, несмотря на тряску, не прервали хирургическое вмешательство. Предварительно, землетрясение достигало магнитуды свыше 8 баллов, но не вызвало разрушений в медицинском учреждении.

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Юлия Сафиулина
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