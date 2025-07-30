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Регион
30 июля, 10:16

Роды 14-летней школьницы на Камчатке пришлось принимать в эпицентре землетрясения

SHOT: Во время землетрясения на Камчатке 14-летняя девушка родила дочь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mikumistock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mikumistock

В самый разгар мощного землетрясения на Камчатке 14-летняя девушка родила здоровую дочь. Несмотря на экстремальные условия, медицинский персонал проявил высочайший профессионализм и мужество. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

При роженице находилась 35-летняя мама, акушер-гинеколог Мгер Адамян и его коллеги. Врачи успокоили напуганную девушку во время землетрясения и помогли благополучно родить. В 12:20 по местному времени на свет появилась здоровая девочка весом 2950 грамм, которую назвали Эвелиной. Семья планирует ходатайствовать перед местными властями о представлении врачей к государственной награде за их мужество и профессионализм.

Смелые камчатские онкологи продолжили делать операцию, несмотря на землетрясение
Смелые камчатские онкологи продолжили делать операцию, несмотря на землетрясение

Напомним, что 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7 по шкале Рихтера, ставшее самым мощным в регионе с 1952 года. На полуострове объявили угрозу цунами — волны докатились до Елизовского района. Подземные толчки также ощущались на Сахалине и Курильских островах. Врачам роддомов приходилось под руки выводить пациенток и организовывать эвакуацию пациенток, находящихся на операционных столах.

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Полина Никифорова
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