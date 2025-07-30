Роды 14-летней школьницы на Камчатке пришлось принимать в эпицентре землетрясения

В самый разгар мощного землетрясения на Камчатке 14-летняя девушка родила здоровую дочь. Несмотря на экстремальные условия, медицинский персонал проявил высочайший профессионализм и мужество. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

При роженице находилась 35-летняя мама, акушер-гинеколог Мгер Адамян и его коллеги. Врачи успокоили напуганную девушку во время землетрясения и помогли благополучно родить. В 12:20 по местному времени на свет появилась здоровая девочка весом 2950 грамм, которую назвали Эвелиной. Семья планирует ходатайствовать перед местными властями о представлении врачей к государственной награде за их мужество и профессионализм.