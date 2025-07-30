Роды 14-летней школьницы на Камчатке пришлось принимать в эпицентре землетрясения
SHOT: Во время землетрясения на Камчатке 14-летняя девушка родила дочь
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В самый разгар мощного землетрясения на Камчатке 14-летняя девушка родила здоровую дочь. Несмотря на экстремальные условия, медицинский персонал проявил высочайший профессионализм и мужество. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
При роженице находилась 35-летняя мама, акушер-гинеколог Мгер Адамян и его коллеги. Врачи успокоили напуганную девушку во время землетрясения и помогли благополучно родить. В 12:20 по местному времени на свет появилась здоровая девочка весом 2950 грамм, которую назвали Эвелиной. Семья планирует ходатайствовать перед местными властями о представлении врачей к государственной награде за их мужество и профессионализм.
Напомним, что 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7 по шкале Рихтера, ставшее самым мощным в регионе с 1952 года. На полуострове объявили угрозу цунами — волны докатились до Елизовского района. Подземные толчки также ощущались на Сахалине и Курильских островах. Врачам роддомов приходилось под руки выводить пациенток и организовывать эвакуацию пациенток, находящихся на операционных столах.