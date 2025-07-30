Врачи роддома на Камчатке под руки выводили пациенток во время землетрясения

Сильное землетрясение на Камчатке стало испытанием для пациенток и сотрудников местного роддома, где медперсонал оперативно эвакуировал лежачих рожениц. Об этом RT рассказала одна из пациенток, находившаяся в учреждении во время ЧП.

«Врачи краевого роддома оказали быстро все виды помощи: психологическую, медицинскую. И просто находились рядом в самый страшный момент, не покидая рабочие места. Я была одна из немногих неходячих, была выведена под руками врачами. Нас разместили по машинам», — рассказала пострадавшая.