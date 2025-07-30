Врачи роддома на Камчатке под руки выводили пациенток во время землетрясения
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Сильное землетрясение на Камчатке стало испытанием для пациенток и сотрудников местного роддома, где медперсонал оперативно эвакуировал лежачих рожениц. Об этом RT рассказала одна из пациенток, находившаяся в учреждении во время ЧП.
«Врачи краевого роддома оказали быстро все виды помощи: психологическую, медицинскую. И просто находились рядом в самый страшный момент, не покидая рабочие места. Я была одна из немногих неходячих, была выведена под руками врачами. Нас разместили по машинам», — рассказала пострадавшая.
Роженица добавила, что в момент толчков некоторые женщины находились на операционном столе, но персонал оперативно организовал эвакуацию.
Напомним, что 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7 по шкале Рихтера, ставшее самым мощным в регионе с 1952 года. На полуострове объявили угрозу цунами — волны докатились до Елизовского района. Подземные толчки также ощущались на Сахалине и Курильских островах. Ранее мы опубликовали кадры, запечатлевшие начало землетрясения на Курилах. Актуальную информацию о происшествии можно найти на Life.ru.