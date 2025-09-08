Мессенджер MAX
8 сентября, 18:47

Начальник Генштаба Валерий Герасимов награждён орденом Мужества

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин наградил ордена Мужества начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова. Соответствующий указ был подписан главой государства.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича», — говорится в документе. Награждение генерала армии совпало с его 70-летним юбилеем, который он отметил 8 сентября.

Ранее Путин наградил многодетные семьи из 12 российских регионов за заслуги в укреплении семейных ценностей. Список награждённых орденом «Родительская слава» пополнили семьи Алигаджиевых (Дагестан), Даниловых (ЯНАО), Дмитриевых и Ищановых (Курганская и Челябинская области), Конаковых (Пензенская область), а также представители Псковской области и Республики Коми. Медалью этого же ордена отмечены многодетные семьи из девяти регионов страны.

