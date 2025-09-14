МВД: 10 попыток терактов с БПЛА зафиксировано на избирательных участках

Министерство внутренних дел России сообщило о десяти зафиксированных попытках совершения террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов на избирательных участках в ходе выборов. Об этом заявил начальник главного управления МВД Ленар Габдурахманов, выступая в информационном центре ЦИК РФ.

Он уточнил, что семь инцидентов произошли в Белгородской области и три в Брянской, при этом в двух случаях голосование было оперативно перенесено на резервные участки. Представитель МВД подчеркнул, что в результате этих попыток никто из граждан, пришедших проголосовать, и членов избирательных комиссий не пострадал, а избирательный процесс продолжился в штатном режиме без серьёзных сбоев.