14 сентября, 18:10

МВД: 10 попыток терактов с БПЛА зафиксировано на избирательных участках

Обложка © Life.ru

Министерство внутренних дел России сообщило о десяти зафиксированных попытках совершения террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов на избирательных участках в ходе выборов. Об этом заявил начальник главного управления МВД Ленар Габдурахманов, выступая в информационном центре ЦИК РФ.

«Несмотря на попытки совершения на избирательных участках террористических актов с применением беспилотных воздушных судов, цели мест выборов не достигнуты. Работа участковых избирательных комиссий не приостанавливалась», — рассказал Габдурахманов.

Он уточнил, что семь инцидентов произошли в Белгородской области и три в Брянской, при этом в двух случаях голосование было оперативно перенесено на резервные участки. Представитель МВД подчеркнул, что в результате этих попыток никто из граждан, пришедших проголосовать, и членов избирательных комиссий не пострадал, а избирательный процесс продолжился в штатном режиме без серьёзных сбоев.

«Пустая трата времени»: В ГД раскрыли новые способы Запада повлиять на россиян на выборах
Напомним, в рамках Единого дня голосования, проходящего с 12 по 14 сентября во всех 81 регионе России, избиратели участвуют примерно в 5 тысячах избирательных кампаний различного уровня. Гражданам предстоит определить глав более двадцати субъектов федерации, сформировать состав одиннадцати региональных парламентов, а в 25 регионах — выбрать мэров и депутатов местных советов. Согласно предварительным данным, представители партии «Единая Россия» демонстрируют значительную поддержку избирателей и набирают абсолютное большинство голосов на выборах губернаторов в четырёх субъектах РФ.

Анастасия Никонорова
