Медведев: Выборы в России проходили фактически в боевых условиях

Единый день голосования в России прошёл, по сути, в боевых условиях. И это касалось не только приграничья. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В Ростовской области врио губернатора Юрий Слюсарь не смог подключиться к видеоконференции из-за мер безопасности. Медведев уточнил, что там произошла очередная вылазка противника.

«Почему я об этом сейчас говорю? Это означает, что наши выборы проходят, по сути, в боевых условиях», — сказал политик.

Он добавил, что такие условия наблюдаются не только в регионах с «передним краем» и линией боевого соприкосновения, а практически по всей стране.