Медведев: Выборы в России проходили фактически в боевых условиях
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Единый день голосования в России прошёл, по сути, в боевых условиях. И это касалось не только приграничья. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В Ростовской области врио губернатора Юрий Слюсарь не смог подключиться к видеоконференции из-за мер безопасности. Медведев уточнил, что там произошла очередная вылазка противника.
«Почему я об этом сейчас говорю? Это означает, что наши выборы проходят, по сути, в боевых условиях», — сказал политик.
Он добавил, что такие условия наблюдаются не только в регионах с «передним краем» и линией боевого соприкосновения, а практически по всей стране.
Как сообщал Life.ru, избирательные участки закрылись по всей стране вечером 14 сентября. С 12 по 14 сентября в России проходил Единый день голосования. Более 20 кампаний относились к выборам губернаторов и депутатов в 11 законодательных собраниях. В 25 регионах граждане выбирали глав муниципалитетов и депутатов на местном уровне.