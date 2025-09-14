Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 18:59

Медведев: Выборы в России проходили фактически в боевых условиях

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Единый день голосования в России прошёл, по сути, в боевых условиях. И это касалось не только приграничья. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В Ростовской области врио губернатора Юрий Слюсарь не смог подключиться к видеоконференции из-за мер безопасности. Медведев уточнил, что там произошла очередная вылазка противника.

«Почему я об этом сейчас говорю? Это означает, что наши выборы проходят, по сути, в боевых условиях», сказал политик.

Он добавил, что такие условия наблюдаются не только в регионах с «передним краем» и линией боевого соприкосновения, а практически по всей стране.

Зампред ЦИК: Свыше 16 млн избирателей пришли на избирательные участки
Зампред ЦИК: Свыше 16 млн избирателей пришли на избирательные участки

Как сообщал Life.ru, избирательные участки закрылись по всей стране вечером 14 сентября. С 12 по 14 сентября в России проходил Единый день голосования. Более 20 кампаний относились к выборам губернаторов и депутатов в 11 законодательных собраниях. В 25 регионах граждане выбирали глав муниципалитетов и депутатов на местном уровне.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Единый день голосования (ЕДГ)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar