В России завершился Единый день голосования

Глава Центризбиркома РФ «Элла Памфилова» сообщила, что избирательные участки в России закрылись, начался подсчёт голосов. Она отметила, что уже вводят протоколы.

«На всей территории России завершилось голосование. То есть, ЕДГ-2025 завершён. Сейчас уже идёт подсчёт голосов, вводятся протоколы», — сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.

Как ранее сообщал Life.ru, с 12 по 14 сентября в России проходит Единый день голосования. В 81 регионе проходили около 5 тысяч избирательных кампаний различного масштаба. Более 20 кампаний касаются выборов глав субъектов федерации и выборов депутатов в 11 законодательных собраниях. В 25 регионах граждане выбирают глав муниципалитетов и депутатов на местном уровне.