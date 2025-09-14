Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 18:29

В России завершился Единый день голосования

Памфилова: В России закрылись избирательные участки и начался подсчёт голосов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Центризбиркома РФ «Элла Памфилова» сообщила, что избирательные участки в России закрылись, начался подсчёт голосов. Она отметила, что уже вводят протоколы.

«На всей территории России завершилось голосование. То есть, ЕДГ-2025 завершён. Сейчас уже идёт подсчёт голосов, вводятся протоколы», сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.

ЦИК обнародовала данные о явке на выборах губернаторов
ЦИК обнародовала данные о явке на выборах губернаторов

Как ранее сообщал Life.ru, с 12 по 14 сентября в России проходит Единый день голосования. В 81 регионе проходили около 5 тысяч избирательных кампаний различного масштаба. Более 20 кампаний касаются выборов глав субъектов федерации и выборов депутатов в 11 законодательных собраниях. В 25 регионах граждане выбирают глав муниципалитетов и депутатов на местном уровне.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Единый день голосования (ЕДГ)
  • Элла Памфилова
  • Другие новости
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar