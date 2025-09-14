ЦИК обнародовала данные о явке на выборах ВДЛ
Обложка © Life.ru
Явка избирателей на выборах губернатора Курской области достигла показателя в 45,13%. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии РФ.
Выборы проходят в штатном режиме без каких-либо нарушений. ЦИК представила сводные данные по всем регионам страны, где продемонстрирован значительный разброс явки от 28 до 71%.
Наивысшую активность избирателей зафиксировали в Еврейской автономной области, где голосовать пришли 71,68% граждан. Также высокие показатели продемонстрировали Севастополь с явкой 57,52% и Краснодарский край с результатом 55,28%.
В среднюю группу с показателями около 45-48% вошли Ленинградская, Брянская и Курская области. Наименьшая явка отмечена в Иркутской области, где проголосовали 28,45% избирателей, и в Костромской области с результатом 29,68%.
В России с 12 по 14 сентября проходит Единый день голосования. На территории 81 региона запланировано проведение около 5 тысяч избирательных кампаний различного масштаба. Из них более 20 кампаний касаются выборов глав субъектов федерации, а также выборов депутатов в 11 законодательных собраний. Кроме того, в 25 регионах граждане будут выбирать глав муниципалитетов и законодателей на местном уровне (городских и сельских советов). Центральная избирательная комиссия отметила, что выдвижение 1616 кандидатов, участвующих в специальной военной операции, на выборы всех уровней в этом году будет способствовать формированию нового поколения российских политиков.