14 сентября, 10:39

ЦИК обнародовала данные о явке на выборах ВДЛ

Обложка © Life.ru

Явка избирателей на выборах губернатора Курской области достигла показателя в 45,13%. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии РФ.

Выборы проходят в штатном режиме без каких-либо нарушений. ЦИК представила сводные данные по всем регионам страны, где продемонстрирован значительный разброс явки от 28 до 71%.

Наивысшую активность избирателей зафиксировали в Еврейской автономной области, где голосовать пришли 71,68% граждан. Также высокие показатели продемонстрировали Севастополь с явкой 57,52% и Краснодарский край с результатом 55,28%.

В среднюю группу с показателями около 45-48% вошли Ленинградская, Брянская и Курская области. Наименьшая явка отмечена в Иркутской области, где проголосовали 28,45% избирателей, и в Костромской области с результатом 29,68%.

Уже 16 миллионов россиян проголосовали на выборах губернаторов, депутатов и мэров
В России с 12 по 14 сентября проходит Единый день голосования. На территории 81 региона запланировано проведение около 5 тысяч избирательных кампаний различного масштаба. Из них более 20 кампаний касаются выборов глав субъектов федерации, а также выборов депутатов в 11 законодательных собраний. Кроме того, в 25 регионах граждане будут выбирать глав муниципалитетов и законодателей на местном уровне (городских и сельских советов). Центральная избирательная комиссия отметила, что выдвижение 1616 кандидатов, участвующих в специальной военной операции, на выборы всех уровней в этом году будет способствовать формированию нового поколения российских политиков.

Алиса Хуссаин
