Уже 16 миллионов россиян проголосовали на выборах губернаторов, депутатов и мэров
Обложка © Life.ru
В России участие в голосовании приняли свыше 16 миллионов граждан, а также более 1,4 миллиона избирателей поучаствовали в избирательном процессе дистанционно. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова во время брифинга.
«На текущий момент проголосовали свыше 16 миллионов человек. На федеральной платформе дистанционного электронного голосования проголосовали более 1 миллиона 471 тысячи человек, что составляет более 85% от тех, кто подал заявления на голосование по ДЭГу», — уточнила она.
По данным ЦИК, почти 12 тыс. избирателей из 18 тыс. записавшихся на голосование проголосовало на экстерриториальных участках в Москве. При этом было зафиксировано 290 тысяч атак на портал комиссии. Памфилова сообщила, что в эти часы идёт беспрецедентная атака на ресурсы Центризбиркома и более 300 на дистанционное электронное голосование.
Напомним, в России Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября. Запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе, в том числе будут избраны главы 21 субъекта и депутатов 11 законодательных собраний. А в 25 регионах голосуют за глав муниципалитетов и законодателей в городских и сельских советах. На выборы всех уровней в текущем году выдвинуто 1616 кандидатов, являющихся участниками СВО, что поможет создать в стране новую плеяду политиков, отметили в ЦИК.