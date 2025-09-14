Уже 16 миллионов россиян проголосовали на выборах губернаторов, депутатов и мэров

В России участие в голосовании приняли свыше 16 миллионов граждан, а также более 1,4 миллиона избирателей поучаствовали в избирательном процессе дистанционно. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова во время брифинга.

«На текущий момент проголосовали свыше 16 миллионов человек. На федеральной платформе дистанционного электронного голосования проголосовали более 1 миллиона 471 тысячи человек, что составляет более 85% от тех, кто подал заявления на голосование по ДЭГу», — уточнила она.

По данным ЦИК, почти 12 тыс. избирателей из 18 тыс. записавшихся на голосование проголосовало на экстерриториальных участках в Москве. При этом было зафиксировано 290 тысяч атак на портал комиссии. Памфилова сообщила, что в эти часы идёт беспрецедентная атака на ресурсы Центризбиркома и более 300 на дистанционное электронное голосование.