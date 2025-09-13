Губернаторы Нижегородской и Белгородской областей проголосовали на выборах

Губернаторы Нижегородской и Белгородской областей Глеб Никитин и Вячеслав Гладков пришли на избирательные участки в рамках Единого дня голосования. Об этом главы регионов сообщили в телеграм-каналах.

Глеб Никитин уделил особое внимание выборам в Гордуму Нижнего Новгорода, подчеркнув важность этого органа власти. Никитин отметил, что депутаты не только принимают нормативные акты и бюджет города, но и контролируют работу исполнительной власти, а также постоянно работают с жителями своих округов.

Глеб Никитин на ЕДГ. Фото © Telegram / Глеб Никитин

«Выборы — очень важная форма гражданского участия. Приходите на избирательные участки и выбирайте самых достойных!» — призвал он.

Вячеслав Гладков подчеркнул высокую степень вовлечённости депутатов законодательного собрания в процесс развития области. Он выразил надежду, что в новый созыв придут люди, готовые активно работать как по мирной, так и по военной повестке для благополучия жителей Белгородской области.

Вячеслав Гладков на ЕДГ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«Очень хочется, чтобы в новый созыв пришли люди, которые и в мирной, и в военной повестке будут отдавать свои силы Белгородской области и ее жителям!» — написал руководитель Белгородчины.