Путин встретился с лидерами думских фракций в Ново-Огарёво

Президент России Владимир Путин провёл встречу с лидерами думских фракций в Ново-Огарёво. Как стало известно Life.ru, участие приняли Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия – За правду») и Алексей Нечаев («Новые люди»). После общей дискуссии президент проведёт отдельные беседы с руководителями фракций.

Осенняя сессия Госдумы стартовала 16 сентября и продлится до конца декабря. Сейчас в портфеле парламента 1174 законопроекта, из которых 921 находятся на стадии предварительного рассмотрения.