Путин встретился с лидерами думских фракций в Ново-Огарёво
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин провёл встречу с лидерами думских фракций в Ново-Огарёво. Как стало известно Life.ru, участие приняли Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия – За правду») и Алексей Нечаев («Новые люди»). После общей дискуссии президент проведёт отдельные беседы с руководителями фракций.
Осенняя сессия Госдумы стартовала 16 сентября и продлится до конца декабря. Сейчас в портфеле парламента 1174 законопроекта, из которых 921 находятся на стадии предварительного рассмотрения.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, одним из ключевых направлений останется поддержка участников СВО: на рассмотрении уже 27 инициатив. Кроме того, депутаты будут работать над законопроектами о защите граждан от мошенников, борьбе с нелегальной миграцией, вопросами суверенитета, продовольственной безопасности, поддержки матерей и детей, повышении производительности труда, экологии и внедрении искусственного интеллекта.