Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 12:42

Путин встретился с лидерами думских фракций в Ново-Огарёво

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл встречу с лидерами думских фракций в Ново-Огарёво. Как стало известно Life.ru, участие приняли Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия – За правду») и Алексей Нечаев («Новые люди»). После общей дискуссии президент проведёт отдельные беседы с руководителями фракций.

Осенняя сессия Госдумы стартовала 16 сентября и продлится до конца декабря. Сейчас в портфеле парламента 1174 законопроекта, из которых 921 находятся на стадии предварительного рассмотрения.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, одним из ключевых направлений останется поддержка участников СВО: на рассмотрении уже 27 инициатив. Кроме того, депутаты будут работать над законопроектами о защите граждан от мошенников, борьбе с нелегальной миграцией, вопросами суверенитета, продовольственной безопасности, поддержки матерей и детей, повышении производительности труда, экологии и внедрении искусственного интеллекта.

Стало комфортнее: Life.ru узнал, какое важное место в Госдуме обновили перед осенней сессией
Стало комфортнее: Life.ru узнал, какое важное место в Госдуме обновили перед осенней сессией
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Госдума
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar