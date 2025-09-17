Владимир Путин
Стало комфортнее: Life.ru узнал, какое важное место в Госдуме обновили перед осенней сессией

В Государственной думе перед осенней сессией обновили туалеты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Государственной думе перед осенней сессией провели ремонт в уборных. Об этом сообщил корреспондент Life.ru, который сумел проникнуть в самое укромное место нижней палаты Федерального собрания.

Корреспондент Life.ru снял на видео обновлённые туалеты Госдумы. Видео © Life.ru

Для депутатов и сотрудников подготовили новые, а главное, чистые уборные со всем необходимым, начиная от рукомойников и заканчивая туалетной бумагой. Теперь думать над законопроектами стало ещё комфортнее.

Ранее Life.ru сообщал, что Госдума провела первое пленарное заседание осенней сессии 2025 года. Оно началось с исполнения гимна России. Депутаты обсудили программу законопроектной работы и рассмотрели ряд инициатив, включённых в повестку дня, состоявшую из 89 вопросов.

