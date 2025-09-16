Владимир Путин
16 сентября, 09:30

Госдума открыла осеннюю сессию

Первое пленарное заседание осенней сессии 2025 года открылось в Государственной думе под гимн России, передаёт корреспондент Life.ru из нижней палаты парламента.

Госдума открыла осеннюю сессию с выступлениями Володина и лидеров фракций. Фото © Life.ru

Госдума открыла осеннюю сессию с выступлениями Володина и лидеров фракций. Фото © Life.ru

Депутаты обсудят программу законопроектной работы на осеннюю сессию и рассмотрят ряд законопроектов. Всего в повестк 89 вопросов. На первое заседание пришло 411 парламентариев.

Кстати, по итогам весенней сессии 2025 года, депутаты приняли 354 закона. Нижняя палата парламента также полностью выполнила задачи, поставленные в послании президента РФ Владимира Путина.
