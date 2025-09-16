Госдума открыла осеннюю сессию

Первое пленарное заседание осенней сессии 2025 года открылось в Государственной думе под гимн России, передаёт корреспондент Life.ru из нижней палаты парламента.

Депутаты обсудят программу законопроектной работы на осеннюю сессию и рассмотрят ряд законопроектов. Всего в повестк 89 вопросов. На первое заседание пришло 411 парламентариев.