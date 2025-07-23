Володин рассказал, как Госдума на 100% выполнила послание Путина Федеральному собранию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подвёл итоги весенней сессии 2025 года. Он сообщил, что депутаты приняли 354 закона. По его словам, нижняя палата парламента также полностью выполнила задачи, поставленные в послании президента РФ Владимира Путина.

«Главный наш приоритет Госдумы — законодательное обеспечение реализации послания президента Федеральному собранию, которое решает задачи развития страны, укрепления ее суверенитета, повышения благосостояния граждан. Госдума эту работу выполнила на 100%», — сказал Володин на заключительном пленарном заседании весенней сессии палаты.

Он отметил, что за семь месяцев работы депутаты приняли 354 закона, из них 71% — прямого действия. Это, по его словам, самый высокий показатель за всё время работы палаты.