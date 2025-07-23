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Регион
23 июля, 10:36

Володин рассказал, как Госдума на 100% выполнила послание Путина Федеральному собранию

Володин: Госдума выполнила послание Путина на 100% и приняла 354 закона

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подвёл итоги весенней сессии 2025 года. Он сообщил, что депутаты приняли 354 закона. По его словам, нижняя палата парламента также полностью выполнила задачи, поставленные в послании президента РФ Владимира Путина.

«Главный наш приоритет Госдумы — законодательное обеспечение реализации послания президента Федеральному собранию, которое решает задачи развития страны, укрепления ее суверенитета, повышения благосостояния граждан. Госдума эту работу выполнила на 100%», — сказал Володин на заключительном пленарном заседании весенней сессии палаты.

Он отметил, что за семь месяцев работы депутаты приняли 354 закона, из них 71% — прямого действия. Это, по его словам, самый высокий показатель за всё время работы палаты.

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В рамках весенней сессии Госдума также приняла ряд резонансных инициатив. Одной из них стали поправки, предусматривающие штрафы до 5 000 рублей за умышленный поиск или доступ к экстремистским материалам в интернете. Помимо этого, законом вводится ответственность за рекламу VPN-сервисов. Законопроект поддержали 285 депутатов, против выступили 19, ещё 20 воздержались.

Милена Скрипальщикова
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