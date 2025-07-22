За — 306 депутатов: Госдума приняла закон о штрафах за экстремистские запросы
Госдума приняла закон о штрафах за целенаправленный поиск запрещённых материалов
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов, а также за рекламу VPN-сервисов. Документ поддержали 306 депутатов, 67 выступили против, ещё 22 — воздержались.
Теперь законопроект направят в Совет Федерации, после чего его должна подписать президент. В случае одобрения он вступит в силу 1 сентября 2025 года.
Согласно поправкам в КоАП, за умышленный поиск экстремистских материалов предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. В федеральном реестре Минюста числится более 5 тысяч таких материалов, включая книги, видео, музыку и изображения. Случайный доступ к ним наказуемым не считается.
Авторы инициативы на парламентских слушаниях уточнили, что автоматического слежения за поисковыми запросами граждан не предусмотрено. Однако новая мера направлена на тех, кто намеренно ищет контент, связанный с деятельностью террористических и экстремистских организаций. Такие действия отныне могут стать основанием для административной ответственности.
Ранее сообщалось, что партия «Новые люди» отказалась поддерживать инициативу о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете и за рекламу VPN-сервисов, а в Кремле призвали депутатов разъяснить суть законопроекта.