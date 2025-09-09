В Думу внесли проект закона о запрете въезда в Россию семей трудовых мигрантов
Обложка © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Госдума будет рассматривать законопроект о запрете въезда и пребывания в России членов семей трудовых мигрантов. Документ поступил на рассмотрение от депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым. Об этом пишет ТАСС, ознакомившись с его текстом.
«Принятие федерального закона позволит снизить миграционный приток на 15 — 20% за счёт исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов, что уменьшит нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджетные расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение», — сказано в пояснительной записке.
В проекте закона предполагается чётко прописать, что члены семей иностранцев, прибывающих на работу в нашу страну, не будут иметь права аналогичного въезда. Исключение сделают только для граждан Белоруссии. Авторы инициативы уверены, что после принятия нововведения удастся перевести трудовую миграцию на вахтовую систему работы.
Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга запретили мигрантам работать курьерами. Согласно принятому постановлению, бизнесу дали трёхмесячный срок для перехода на новые правила. В правительстве Петербурга пояснили, что законопроект нацелен на борьбу с теневой занятостью.