В Думу внесли проект закона о запрете въезда в Россию семей трудовых мигрантов

Госдума будет рассматривать законопроект о запрете въезда и пребывания в России членов семей трудовых мигрантов. Документ поступил на рассмотрение от депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым. Об этом пишет ТАСС, ознакомившись с его текстом.

«Принятие федерального закона позволит снизить миграционный приток на 15 — 20% за счёт исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов, что уменьшит нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджетные расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение», — сказано в пояснительной записке.

В проекте закона предполагается чётко прописать, что члены семей иностранцев, прибывающих на работу в нашу страну, не будут иметь права аналогичного въезда. Исключение сделают только для граждан Белоруссии. Авторы инициативы уверены, что после принятия нововведения удастся перевести трудовую миграцию на вахтовую систему работы.