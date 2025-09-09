Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
9 сентября, 08:04

Прыгали на крышу и прятались в кустах: 50 нелегалов поймали во время рейда в Петербурге

Обложка © Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали около 50 нелегальных мигрантов, которые жили и работали с нарушением законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД.

Рейд прошёл после задержания в Мурино приезжего из Средней Азии, обвиняемого в приставаниях к девочке. Полицейские проверили стройку, где он работал каменщиком, а также места компактного проживания иностранцев в Московском районе Петербурга.

Некоторые мигранты пытались скрыться: прятались в кустах и даже поднимались на крышу строящегося здания, сбрасывая строительные лестницы, чтобы перекрыть путь силовикам. Однако полиция воспользовалась лифтом и задержала всех беглецов. Всего проверили почти 300 человек, из них 244 оказались гражданами ближнего зарубежья.

Около 50 нелегалов доставлены в отдел полиции для привлечения к ответственности и решения вопроса о выдворении. В отношении компании-работодателя возбуждено 15 административных дел — ей грозит крупный штраф или приостановка деятельности.

Нелегальная занятость мигрантов остаётся одной из главных проблем строительной отрасли Санкт-Петербурга и Ленобласти. По данным властей, десятки компаний продолжают привлекать иностранцев без оформления документов, чтобы экономить на зарплатах и налогах. Эксперты отмечают, что это не только подрывает рынок труда, но и создаёт угрозу безопасности — на стройках с нелегалами чаще фиксируются нарушения техники безопасности и несчастные случаи.

