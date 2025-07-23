Семьи малолетних мигрантов-насильников из Калужской области могут выдворить из РФ

Рассматривается вопрос о депортации родителей подростков, которые совершили сексуальные действия в отношении малолетней девочки в Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Суд уже принял решение о помещении молодых правонарушителей в центр временного содержания для несовершеннолетних, а их родителей – в центр временного содержания иностранных граждан. В пресс-службе отметили, что также обсуждается возможность их депортации.