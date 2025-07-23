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Регион
23 июля, 13:06

Семьи малолетних мигрантов-насильников из Калужской области могут выдворить из РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Рассматривается вопрос о депортации родителей подростков, которые совершили сексуальные действия в отношении малолетней девочки в Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Суд уже принял решение о помещении молодых правонарушителей в центр временного содержания для несовершеннолетних, а их родителей – в центр временного содержания иностранных граждан. В пресс-службе отметили, что также обсуждается возможность их депортации.

С пострадавшей девочкой работают специалисты, и её жизни ничто не угрожает, так как ей была оказана необходимая психологическая поддержка.

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Напомним, ранее стало известно, что двое малолетних мигрантов, находившихся на территории России незаконно, надругались над девочкой в Калужской области. По данному факту возбуждено уголовное дело. Губернатор также поручил проверить мигрантов — от оформления документов до трудоустройства.

Оксана Попова
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