СК возбудил дело по факту изнасилования девочки мигрантами в Калужской области

В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту надругательства над несовершеннолетней, совершённого двумя малолетними детьми мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«По данному факту расследуется уголовное дело, в ходе которого, помимо обстоятельств произошедшего, установлены нарушения порядка пребывания на территории региона родителей одного из фигурантов», – говорится в заявлении ведомства.

В соответствии с постановлением суда, фигуранты дела были помещены в центр содержания для несовершеннолетних, а их родители в данный момент задержаны. Подчёркивается, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, пострадавшей оказывается вся требуемая помощь.