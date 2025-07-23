Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 11:14

СК возбудил дело по факту изнасилования девочки мигрантами в Калужской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту надругательства над несовершеннолетней, совершённого двумя малолетними детьми мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«По данному факту расследуется уголовное дело, в ходе которого, помимо обстоятельств произошедшего, установлены нарушения порядка пребывания на территории региона родителей одного из фигурантов», – говорится в заявлении ведомства.

В соответствии с постановлением суда, фигуранты дела были помещены в центр содержания для несовершеннолетних, а их родители в данный момент задержаны. Подчёркивается, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, пострадавшей оказывается вся требуемая помощь.

«Приехал, отработал – домой»: Луговой жёстко высказался о мигрантах после вопиющего случая в Обнинске
«Приехал, отработал – домой»: Луговой жёстко высказался о мигрантах после вопиющего случая в Обнинске

Напомним, ранее стало известно, что два малолетних мигранта, находившихся на территории России незаконно, надругались над девочкой в Калужской области. Губернатор также поручил проверить цепочку привлечения мигрантов — от оформления документов до трудоустройства.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Дети
  • мигранты
  • Происшествия
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar