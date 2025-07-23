СК возбудил дело по факту изнасилования девочки мигрантами в Калужской области
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В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту надругательства над несовершеннолетней, совершённого двумя малолетними детьми мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
«По данному факту расследуется уголовное дело, в ходе которого, помимо обстоятельств произошедшего, установлены нарушения порядка пребывания на территории региона родителей одного из фигурантов», – говорится в заявлении ведомства.
В соответствии с постановлением суда, фигуранты дела были помещены в центр содержания для несовершеннолетних, а их родители в данный момент задержаны. Подчёркивается, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, пострадавшей оказывается вся требуемая помощь.
Напомним, ранее стало известно, что два малолетних мигранта, находившихся на территории России незаконно, надругались над девочкой в Калужской области. Губернатор также поручил проверить цепочку привлечения мигрантов — от оформления документов до трудоустройства.