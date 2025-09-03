МВД: В Волгограде задержаны организаторы схемы незаконной регистрации мигрантов

Трое жителей Волгограда задержаны по подозрению в организации массовой незаконной регистрации иностранных граждан. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленники оформили фиктивную регистрацию для более чем 1200 мигрантов из стран Средней Азии.

Задержание нелегальных мигрантов в Волгоградской области. Видео © Telegram / Ирина Волк

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. В ходе обысков по местам жительства и в офисе изъяты паспорта, фиктивные трудовые договоры, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — написала Волк.

Преступная схема работала под видом оказания миграционных услуг: подозреваемые за деньги заключали с иностранцами фиктивные трудовые договоры и регистрировали их в домах садоводческого общества Волгограда. При этом фактически нелегалы проживали в других местах и не занимались заявленной трудовой деятельностью.

В ходе обысков были зъяты паспорта, поддельные документы и вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной регистрации иностранцев (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Двое подозреваемых арестованы, третьему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Всем незаконно зарегистрированным мигрантам аннулирована регистрация и выданы предписания о выезде с территории РФ.