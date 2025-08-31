Мессенджер MAX
31 августа, 10:41

Задержаны около 20 футболистов-мигрантов, избивавших соперников

В Самарской области задержали нелегалов, устроивших драки на матчах по футболу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

В Самарской области силовые структуры пресекли волну насилия, исходившую от игроков любительского футбольного клуба «Team Young». Около двадцати спортсменов были задержаны за систематические нападения на соперников и зрителей, сопровождающиеся оскорблениями на национальной почве. Об этом сообщает Mash на спорте.

Облава на матче. Видео © Telegram / Mash на спорте

Инциденты происходили регулярно — агрессоры не только провоцировали драки на поле, но и вовлекали в конфликты своих болельщиков, которые приезжали поддержать команду и сами становились участниками столкновений. Такое поведение превратило спортивные мероприятия в систематический мордобой.

В ходе проверки выяснилось, что большинство задержанных — нелегальные мигранты, проживавшие на территории России без соответствующих документов. Некоторые из них были ещё и под наркотиками в момент задержания.

Ранее Life.ru рассказывал, как полицейские прикрыли технологичную наркоплантацию, оборудованную в землянке под Санкт-Петербургом. Её хозяевами были 51-летний местный житель с криминальной биографией и 64-летний бездомный.

