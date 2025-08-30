Полиция накрыла технологичный «наркооазис», расположенный в землянке под Петербургом

В лесном массиве неподалёку от деревни Сюрья Ленинградской области стражи порядка обнаружили необычное убежище — землянку, превращённую в настоящий «наркооазис». Внутри скрывались тщательно оборудованные условия для выращивания запрещённых растений. Об этом сообщает Телеканал «Санкт-Петербург».

Наркоплантация под Петербургом. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Двое задержанных — 51-летний местный житель с криминальным прошлым и 64-летний бездомный — организовали в укромном месте систему освещения, обогрева и полива, чтобы обеспечить рост культур. Их «сад» был настоящим технологическим комплексом посреди дикой природы.

При обыске дома одного из подозреваемых полицейские нашли семена запрещённых растений, а также уже расфасованные пакеты с готовым товаром на продажу. Там же обнаружились специализированные приборы — вакуумный упаковщик, измельчитель, электронные весы и упаковочные материалы.

По факту незаконного культивирования наркотиков возбуждено уголовное дело, а правоохранители рассматривают возможность расширения обвинений до незаконного сбыта.