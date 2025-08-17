Мать и двое сыновей торговали наркотиками в Ленобласти, пока к ним утром не пришёл спецназ

В Сосновом Бору полицейские пресекли деятельность необычной преступной группы — мать и двое её сыновей занимались распространением наркотиков на территории города и области. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Мать и двое её сыновей торговали наркотиками. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

56-летняя женщина отвечала за хранение и подготовку товара, аккуратно фасуя его для продажи, а её сыновья, 26 и 30 лет, занимались самой продажей. Такой семейный тандем долгое время оставался вне поля зрения правоохранителей.

Во время обысков в их жилищах в Ленинградской области правоохранители изъяли внушительный арсенал — два брикета с растительным веществом общей массой почти три килограмма, а также одиннадцать упаковок синтетического наркотика, часть из которых была уже расфасована по зип-пакетам и готова к сбыту.

Все трое задержаны, против них возбуждено уголовное дело.