Самая известная наркоторговка Урала «Мама Роза» после тюрьмы нянчит правнуков

В 1990-е годы Роза Бардинова-Оглы, известная как «Мама Роза», стала одной из ключевых фигур наркобизнеса Екатеринбурга. Её имя ассоциировалось с масштабным героиновым потоком, который охватил регион. Бардинова умело управляла сетью точек сбыта, используя наркозависимых в роли «рабочей силы», и долгое время оставалась вне досягаемости правосудия. Как сложилась её судьба, рассказывает URA.ru.

Ситуация изменилась в начале 2000-х, когда её главным оппонентом стал новый начальник отдела УБН Вадим Худорожков. Совместно с ФСБ, ОМОНом и фондом «Город без наркотиков» была проведена масштабная операция — дом Бардиновой в Сухом Логу был взят штурмом, а внутри обнаружили крупную партию героина.

За решёткой Роза провела всего шесть лет: после пересмотра дела и амнистии она вышла на свободу. Семья переехала в Кировград, где в 2012 году в их квартире прошёл очередной обыск. Было изъято золото, оружие, сотни мобильных телефонов и 50 граммов героина — ответственность легла на жену сына Бардиновой, Оксану Горбунову.

Сын Розы, известный как Червоня, с юности пристрастился к наркотикам и азартным играм. Во время одной из полицейских операций он даже палил по сотрудникам из охотничьего ружья. В итоге он умер от передозировки, долгое время борясь со СПИДом. Это стало для Розы тяжёлым ударом, после которого она решила покончить с криминалом.

Сегодня, спустя более двух десятилетий после громких арестов, Мама Роза ведёт тихую жизнь пенсионерки. Она заботится о многочисленных внуках и правнуках, помогает по хозяйству и избегает лишнего внимания. По словам близких, она порвала связи с прежним окружением и выбрала спокойствие.