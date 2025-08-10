Встреча Путина и Трампа
10 августа, 08:10

Медведев призвал США отправить спецназ разнести Банковую, истребив всех «нарконаёмников»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

США следует послать спецназ прямо в Киев, чтобы устроить там антитеррористическую операцию и катком пройтись по Банковой, добив всех выживших «нарконаёмников». С такой идеей выступил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев у себя в телеграм-канале.

Политик обвинил Евросоюз в попытках блокировать эффективное разрешение украинского кризиса со стороны США. В это время, по версии Медведева, Киев активно вербует бойцов из латиноамериканских наркокартелей, которые обладают навыками управления беспилотниками. Эти дроны, утверждает он, используются не только для боевых задач, но и для доставки наркотиков, ведь это куда эффективнее и дешевле самолётов и подводных лодок.

«Надо отправить их армейский спецназ (США) в Киев, где он сможет провести блестящую антитеррористическую операцию по истреблению нарконаëмников без каких-либо рисков для жизни. Можно и в здании на Банковой пострелять, там хватает преданных поклонников Пабло Эскобара и Фабио Очоа Васкеса», — написал Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что «евроимбецилы» делают всё возможное, чтобы помешать США в урегулировании украинского конфликта. Он также указал, что в это время киевский режим вербует наёмников из Мексики и Колумбии. По его словам, солдаты они никудышные, но по части наркотиков — эксперты, каких ещё поискать придётся.

