США следует послать спецназ прямо в Киев, чтобы устроить там антитеррористическую операцию и катком пройтись по Банковой, добив всех выживших «нарконаёмников». С такой идеей выступил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев у себя в телеграм-канале.

Политик обвинил Евросоюз в попытках блокировать эффективное разрешение украинского кризиса со стороны США. В это время, по версии Медведева, Киев активно вербует бойцов из латиноамериканских наркокартелей, которые обладают навыками управления беспилотниками. Эти дроны, утверждает он, используются не только для боевых задач, но и для доставки наркотиков, ведь это куда эффективнее и дешевле самолётов и подводных лодок.

«Надо отправить их армейский спецназ (США) в Киев, где он сможет провести блестящую антитеррористическую операцию по истреблению нарконаëмников без каких-либо рисков для жизни. Можно и в здании на Банковой пострелять, там хватает преданных поклонников Пабло Эскобара и Фабио Очоа Васкеса», — написал Медведев.