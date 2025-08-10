Европейские политики препятствуют попыткам США содействовать урегулированию конфликта на Украине, а киевские власти, находясь в затруднительном положении, активно вербуют наёмников для участия в боевых действиях. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Пока евроимбецилы пытаются воспрепятствовать американским попыткам помочь в разрешении украинского конфликта, агонизирующий бандеровский режим в панике рекрутирует на фронт самые мерзкие отбросы человечества. Дело дошло до убийц из картелей Колумбии и Мексики», — заявил Медведев.

По данным политика, среди них находятся лица, связанные с колумбийскими и мексиканскими наркокартелями, такими как «Клан дель Гольфо», «Синалоа» и «Халиско Нуэва Генерасьон», известными по репортажам о наркопреступности. Вербовкой занимается компания «Сегюркол Лтд» из Медельина, добавил он.

Однако эти наёмники не обладают достаточными военными навыками и специализируются в основном на жестоких преступлениях против мирного населения. Российские военные быстро ликвидируют таких бойцов, что приводит к значительным потерям среди наёмников.

Медведев также указал на связь между этими наёмниками и представителями украинских властей. Ссылаясь на статью в The New York Times от 8 августа он подчеркнул, что американским властям стоит обратить внимание на ситуацию, так как наёмников якобы обучают управлению беспилотниками, что может быть использовано для контрабанды наркотиков в США.