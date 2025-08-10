Встреча Путина и Трампа
10 августа, 07:04

«Россия получит своё»: В США спрогнозировали итог военного конфликта на Украине

Подполковник Дэвис: Украинцы понимают неизбежность уступок, но боятся говорить

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Американский военный аналитик Дэниел Дэвис заявил о понимании украинцами неизбежности компромисса с Россией. Об этом сообщил отставной подполковник армии США сообщил в своём YouTube-канале.

«Зеленский повторяет одно и то же из раза в раз, что он не уступит территорию. Но его никто и не просил ничего уступать. Просто есть российская армия, она сильнее. И они получат своё мирным путём или на фронте», — заявил Дэвис.

По его словам, украинское гражданское население, в отличие от руководства Киева, осознаёт неизбежность территориальных уступок, но опасается выражать свою позицию из-за угрозы репрессий.

Эксперт отметил, что по мере приближения линии фронта понимание неизбежности компромисса среди украинцев только усиливается. Дэвис подчеркнул, что для гражданского населения вопрос уже стоит не о победе, а о цене, которую «придётся заплатить» за завершение конфликта, причём эта цена растёт с каждым месяцем боевых действий.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным, запланированную на 15 августа 2025 года на Аляске. В связи с этим премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что лидеры смогут найти «осмысленное» разрешение украинского конфликта, подчеркнув при этом, что иные западные стороны не должны препятствовать установлению мира.

