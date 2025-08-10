Американский военный аналитик Дэниел Дэвис заявил о понимании украинцами неизбежности компромисса с Россией. Об этом сообщил отставной подполковник армии США сообщил в своём YouTube-канале.

«Зеленский повторяет одно и то же из раза в раз, что он не уступит территорию. Но его никто и не просил ничего уступать. Просто есть российская армия, она сильнее. И они получат своё мирным путём или на фронте», — заявил Дэвис.

По его словам, украинское гражданское население, в отличие от руководства Киева, осознаёт неизбежность территориальных уступок, но опасается выражать свою позицию из-за угрозы репрессий.