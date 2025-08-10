Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 05:42

«Утопия и мечтательность»: В Польше высмеяли план Европы и Киева по Украине

Политолог Виломский: ЕС и Украина отказываются признавать реальность конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Европейские страны и Киев игнорируют реальное положение дел на фронте, разрабатывая альтернативный план по урегулированию конфликта. Об этом заявил польский политолог Адам Виломский в своей соцсети Х.

«Это совершенно нереалистично, искажение реальности, утопия и мечтательность», — написал он.

По мнению Виломского, предложенный Европой и Киевом документ далёк от реальности и создаёт иллюзию благополучия для украинской стороны. Он призвал американского лидера Дональда Трампа «разогнать западных лидеров» и договориться напрямую с президентом России Владимиром Путиным.

Украине предрекли болезненные потери после переговоров Путина и Трампа
Украине предрекли болезненные потери после переговоров Путина и Трампа

Ранее Трамп объявил, что 15 августа 2025 года встретится с Путиным на Аляске. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что лидеры США и России найдут «осмысленное» решение украинского конфликта и подчеркнул, что другие западные игроки не должны мешать установлению мира.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Польша
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar