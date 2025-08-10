«Утопия и мечтательность»: В Польше высмеяли план Европы и Киева по Украине
Политолог Виломский: ЕС и Украина отказываются признавать реальность конфликта
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals
Европейские страны и Киев игнорируют реальное положение дел на фронте, разрабатывая альтернативный план по урегулированию конфликта. Об этом заявил польский политолог Адам Виломский в своей соцсети Х.
«Это совершенно нереалистично, искажение реальности, утопия и мечтательность», — написал он.
По мнению Виломского, предложенный Европой и Киевом документ далёк от реальности и создаёт иллюзию благополучия для украинской стороны. Он призвал американского лидера Дональда Трампа «разогнать западных лидеров» и договориться напрямую с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Трамп объявил, что 15 августа 2025 года встретится с Путиным на Аляске. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что лидеры США и России найдут «осмысленное» решение украинского конфликта и подчеркнул, что другие западные игроки не должны мешать установлению мира.