Наркотики из Средней Азии на 800 млн рублей нашли таможенники под Петербургом

Две тонны прекурсоров, необходимых для производства более 200 кг синтетических наркотиков, изъяли сотрудники таможни. На чёрном рынке стоимость такой партии превышает 800 миллионов рублей.

По данным ФТС России, нелегальный груз прибыл из Средней Азии на один из складов в Санкт-Петербурге. В фуре, среди прочих товаров, находились 10 металлических бочек с жидкостью бледно-розового цвета.

«Экспертиза показала, что в них находился 2-бром-1-фенилпентан-1-он — прекурсор для изготовления наркотического средства», — сообщили в таможне.







Проследив за одним из получателей, оперативники вышли на ещё двоих организаторов контрабанды. Все трое планировали производить наркотики в двух оборудованных подвалах под гаражами, а затем продавать их через закладки по всей Ленинградской области. Во время обыска изъяли холодильные установки, сушилки, вакууматоры, грипперы и две тысячи литров химикатов.

За контрабанду наркотиков возбудили уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК. Участникам грозит пожизненное заключение.