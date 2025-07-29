Силовики накрыли в лесу на Кубани шалаш с отшельником, грибами и наркоманами

В Краснодарском крае правоохранители накрыли притон, где проводились религиозные обряды с использованием галлюциногенных грибов и других наркотических средств. В пресс-службе ГУ МВД России по региону отметили, что среди посетителей также пропагандировался экстремизм.

В Лабинском районе пресекли пропаганду экстремизма и оборот наркотиков. Видео © Telegram / 23 МВД

Инцидент произошёл вблизи села Горного Лабинского района, где около трёх лет назад остановился 34-летний местный житель. Он сменил религию и оборудовал в лесу временное жилище. Периодически мужчина проводил религиозные обряды. Посетителям он предлагал совместное употребление запрещённых веществ. На месте полицейские нашли шесть граждан в состоянии наркотического опьянения.

«Оперативники изъяли растительное вещество массой не менее 500 гр и сушеные галлюциногенные грибы в пакетах. Кроме того, полицейские обнаружили экстремистскую литературу», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.