Силовики накрыли в лесу на Кубани шалаш с отшельником, грибами и наркоманами
МВД: В Краснодарском крае пресечена пропаганда экстремизма и оборот наркотиков
В Лабинском районе пресекли пропаганду экстремизма и оборот наркотиков. Обложка © Telegram / 23 МВД
В Краснодарском крае правоохранители накрыли притон, где проводились религиозные обряды с использованием галлюциногенных грибов и других наркотических средств. В пресс-службе ГУ МВД России по региону отметили, что среди посетителей также пропагандировался экстремизм.
В Лабинском районе пресекли пропаганду экстремизма и оборот наркотиков. Видео © Telegram / 23 МВД
Инцидент произошёл вблизи села Горного Лабинского района, где около трёх лет назад остановился 34-летний местный житель. Он сменил религию и оборудовал в лесу временное жилище. Периодически мужчина проводил религиозные обряды. Посетителям он предлагал совместное употребление запрещённых веществ. На месте полицейские нашли шесть граждан в состоянии наркотического опьянения.
«Оперативники изъяли растительное вещество массой не менее 500 гр и сушеные галлюциногенные грибы в пакетах. Кроме того, полицейские обнаружили экстремистскую литературу», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.
Ранее в Кемерове полицейские изъяли у наркоторговцев более четырёх килограммов запрещённых веществ, в том числе тысячи таблеток экстази, метадон и мефедрон, оборудование и упаковочные материалы. Стоимость изъятого товара на чёрном рынке оценивается в более чем 15 миллиона рублей.