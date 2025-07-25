«Тони Монтана» из Ленобласти получил 14 лет строгача за покупку оружия и сбыт кокаина

По решению Красносельского районного суда Андрей Соколов проведёт 14 лет в исправительной колонии строгого режима. Мужчина был признан виновным в ряде преступлений, включая незаконное приобретение и хранение оружия и взрывчатки, а также в сбыте и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном и крупном размерах, сообщает 78.ru.

Следствие установило, что в период с января по март 2024 года Соколов вступил в сговор с неустановленным лицом с целью распространения около 15 килограммов кокаина. Наркотическое вещество было обнаружено в его автомобиле, где он был задержан сотрудниками полиции. Кроме того, у него дома, расположенном в посёлке Ленинское Ленинградской области, было найдено ещё 117,5 граммов наркотиков.

Вдобавок, 14 марта Соколов приобрёл целый арсенал оружия, включающий ручную гранату РГН, пистолет «Astra» с 18 патронами, пистолет Макарова и 7 патронов к нему, два переделанных самодельных пистолета калибров 7,65 мм и 6,35 мм, а также большое количество патронов различных калибров, которые он хранил в своём жилище.

Подсудимый полностью признал свою вину в незаконном обороте оружия, но частично признал вину в распространении наркотических веществ.