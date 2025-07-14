Миллиардную партию кокаина пустили «в расход» под Петербургом

В Петербурге уничтожили полтонны кокаина на сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по городу и области.

ФСБ в Петербурге ликвидировала 530 кг. Видео © ФСБ

«Общий вес наркотического средства кокаин, уничтоженного на специальном испытательном полигоне одного из предприятий города, составил 530 кг. Стоимость изъятого из незаконного оборота запрещённого вещества оценивается на сумму более 1 миллиарда рублей», — заявили в ФСБ.

По данным ведомства, наркотики были вещественными доказательствами по уголовным делам, по которым уже вынесены приговоры. Уничтожение проводилось на полигоне под наблюдением межведомственной комиссии с участием представителей городского комитета по здравоохранению и природопользованию.