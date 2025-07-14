Миллиардную партию кокаина пустили «в расход» под Петербургом
ФСБ в Петербурге ликвидировала 530 кг кокаина на сумму свыше 1 млрд рублей
В Петербурге уничтожили полтонны кокаина на сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по городу и области.
ФСБ в Петербурге ликвидировала 530 кг. Видео © ФСБ
«Общий вес наркотического средства кокаин, уничтоженного на специальном испытательном полигоне одного из предприятий города, составил 530 кг. Стоимость изъятого из незаконного оборота запрещённого вещества оценивается на сумму более 1 миллиарда рублей», — заявили в ФСБ.
По данным ведомства, наркотики были вещественными доказательствами по уголовным делам, по которым уже вынесены приговоры. Уничтожение проводилось на полигоне под наблюдением межведомственной комиссии с участием представителей городского комитета по здравоохранению и природопользованию.
Ранее Life.ru сообщал, что в России также активизировалась работа силовиков по пресечению онлайн-торговли наркотиками. Совместная операция МВД, ФСБ и СКР привела к ликвидации преступной группы, контролировавшей нелегальную торговую площадку в даркнете. Платформа использовалась для сбыта наркотических веществ и предоставления криминальных услуг. В числе задержанных оказались специалисты в области информационных технологий.
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