Россиян предупредили, что может скрываться под «лёгким заработком» в Сети

В России участились случаи привлечения граждан в мошеннические схемы с «лёгким заработком», однако на деле такая «работа» оказывается производством и сбытом наркотических веществ. Об этом рассказала в телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В последнее время в популярных мессенджерах участились предложения «лёгкого заработка» – например, работа на дому. На самом деле это завуалированное вовлечение в производство и распространение наркотических средств», — пояснила она.

Задержан мужчина за «лабораторию» по созданию наркотиков. Видео © Telegram / Ирина Волк

В качестве наглядного примера Волк привела случай с мужчиной из подмосковного Ступино. Он нашёл себе в мессенджере надомную «подработку», которая заключалась, как выяснилось, в изготовлении наркотиков. Подозреваемый устроил настоящую «лабораторию» в частном доме своей матери. Со своим приятелем за один месяц они продали 13 килограммов мефедрона на сумму более миллиона рублей. Полиция задержала подозреваемых.