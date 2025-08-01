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Регион
1 августа, 07:48

Россиян предупредили, что может скрываться под «лёгким заработком» в Сети

МВД: Предложения о лёгком заработке могут вылиться в тюремный срок за наркотики

Обложка © Telegram / Ирина Волк

Обложка © Telegram / Ирина Волк

В России участились случаи привлечения граждан в мошеннические схемы с «лёгким заработком», однако на деле такая «работа» оказывается производством и сбытом наркотических веществ. Об этом рассказала в телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В последнее время в популярных мессенджерах участились предложения «лёгкого заработка» – например, работа на дому. На самом деле это завуалированное вовлечение в производство и распространение наркотических средств», — пояснила она.

Задержан мужчина за «лабораторию» по созданию наркотиков. Видео © Telegram / Ирина Волк

В качестве наглядного примера Волк привела случай с мужчиной из подмосковного Ступино. Он нашёл себе в мессенджере надомную «подработку», которая заключалась, как выяснилось, в изготовлении наркотиков. Подозреваемый устроил настоящую «лабораторию» в частном доме своей матери. Со своим приятелем за один месяц они продали 13 килограммов мефедрона на сумму более миллиона рублей. Полиция задержала подозреваемых.

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Ранее в Краснодарском крае правоохранители накрыли притон, где проводились псевдорелигиозные обряды с использованием галлюциногенных грибов и других наркотических средств. Среди посетителей также пропагандировался экстремизм.

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Татьяна Миссуми
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